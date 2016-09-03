09:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Зелепукин: "У "Локомотива" один из сильнейших составов в КХЛ"

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Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлург" Валерий Зелепукин после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игроки боролись до конца. По словам наставника, подопечные нервничали в первом периоде, а соперник обладает одним из сильнейших составов в лиге.

– Будучи игроком, всегда было приятно играть в таком городе, как Ярославль, – цитирует Зелепукина официальный сайт "Кузни". – Здесь хороший дворец спорта мирового уровня, хорошие болельщики. У нас сегодня немного не получилось, чтобы набрать очки. У "Локомотива" по составу команда одна из сильнейших в КХЛ. В первом периоде ребята немного нервничали, но потом вкатились в игру и поняли, что можно бороться с этим серьезным соперником. До конца не опускали руки, жаль, что не удалось забить гол.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1443/

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