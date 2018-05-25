Валерий Шанцев: "Сдержал слово и вернул Афиногенова. Теперь "Безумный Макс" в родном клубе"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев провел встречу с болельщиками клуба. По ходу встречи он рассказал о формировании состава команды.

– На данный момент мы почти закончили формирование команды. Безусловно, усилились. Я сдержал свое слово и вернул в "Динамо" Афиногенова, теперь "Безумный Макс" будет играть в родном клубе. Он авторитетный человек и его появление в составе положительно скажется на атмосфере в раздевалке, – цитирует официальный сайт "Динамо" Шанцева. – Кроме того, мы выстроили центральную ось, вокруг которой строится команда. Главное – это центральные нападающие: Шипачев, Закриссон, Бойд, Мозер, от них уже будет идти формирование звеньев. У нас полностью закрыты фланги в первых двух тройках: Кагарлицкий, Афиногенов, Брюквин и Индрашис. За остальные места будет сильная конкуренция.

Из линии обороны ушли Кутейкин и Рылов, а также проводивший мало времени на площадке Соловьев, вместо них подписали защитника сборной Финляндии Миику Койвисто, вернулся Андрей Миронов, кроме того к основному составу вплотную подбираются молодые защитники, в том числе Егор Зайцев, и это ребята, которые должны получать игровое время. Бадюкову и Воробьеву дано задание готовить предложения по еще одному защитнику.

Проводя селекционную работу, мы старались остаться в рамках бюджета, при этом резко повысить качество игры команды, создали 2 ударных звена.