Валерий Шанцев: "Хоккеисты, подготовленные Крикуновым, сейчас побеждают в "Автомобилисте"

Генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев на пресс-конференции, посвященной смене бело-голубыми главного тренера, прокомментировал назначение на этот пост Владимира Крикунова.

- В сентябре мы долго наблюдали за командой. И пришли к выводу, что нам нужно усиление тренерского штаба, причем квалифицированное, сказал Шанцев, - Молодость, задор, эмоциональность – это все хорошо. Но вместе с этим нужна обстоятельность, понятная тактика игры. Поэтому, когда готовили решение по главному тренеру, смотрели, кто может наладить игру команды, особенно в меньшинстве, потому что в большинстве у нас все нормально, мы – одна из лучших команд в лиге по этому показателю. Так мы пришли к кандидатуре Владимира Крикунова. Он – кризисный тренер, не раз показывал себя в сложных условиях. Многие упрекают, что это ностальгия по старым временам, чемпионству "Динамо" 2005 года. Но я бы обратил внимание на его работу в "Автомобилисте". Именно хоккеисты, которые сейчас показывают результат - подготовлены Владимиром Васильевичем.

Крикунов в форме, он силен физически. Вчера мы с ним пробовали побороться на руках. Он меня поборол. Мы верим в то, что Крикунов поправит нам ситуацию. Он уже работает с командой. (Алексей Шевченко)

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