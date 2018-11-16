Вадим Шипачев: "Готов тренироваться с баллонами Крикунова"

Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев в интервью "Известиям" отметил, что готов к упражнениям с баллонами, если не будет никаких травм. По его словам, из-за травмы он не мог выполнять подобные задания.

– Сами как себя чувствуете после недавней травмы?

– Ну я с баллонами не бегал (смеется). Лучше спросить у ребят, которые с ними тренировались.

– Шутят, что вы с помощью этой травмы специально "откосили" от занятий с баллонами...

– Есть доктор, с которым я разговаривал относительно своей травмы. И тренерский штаб был в курсе, что у меня за повреждение. Поэтому ничего такого, о чем шутят, не было. Я не специально себе эту травму придумал и от занятий с баллонами не "косил".

– То есть в декабре, когда будет перерыв на Кубок Первого канала, готовы к таким упражнениям?

– Вы что?! Я в сборную поеду! Меня вызовут!

– Уже уверены в этом?

– Да я шучу. Конечно, побегаем с баллонами, если не будет никаких травм. Дай Бог, чтобы обошлось без повреждений. И тогда спокойно поработаем так, как того требует главный тренер.

– Вы сказали, что в "Динамо" за вас есть кому бегать. Как с этим справляется Игорь Макаров, который в последнее время играет с вами и Кагарлицким в одном звене?

– Хорошо играет Макаров. Я стараюсь делать свою работу в связке с Игорем и Димой Кагарлицким. Иногда даже бегать не надо. Нужно сыграть умно, пас отдать. Хоккей – это в первую очередь игра, а не только беготня.