Вадим Шипачев: "Готов тренироваться с баллонами Крикунова"

Форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев в интервью "Известиям" отметил, что готов к упражнениям с баллонами, если не будет никаких травм. По его словам, из-за травмы он не мог выполнять подобные задания.
– Сами как себя чувствуете после недавней травмы?
– Ну я с баллонами не бегал (смеется). Лучше спросить у ребят, которые с ними тренировались.
– Шутят, что вы с помощью этой травмы специально "откосили" от занятий с баллонами...
– Есть доктор, с которым я разговаривал относительно своей травмы. И тренерский штаб был в курсе, что у меня за повреждение. Поэтому ничего такого, о чем шутят, не было. Я не специально себе эту травму придумал и от занятий с баллонами не "косил".
– То есть в декабре, когда будет перерыв на Кубок Первого канала, готовы к таким упражнениям?
– Вы что?! Я в сборную поеду! Меня вызовут!
– Уже уверены в этом?
– Да я шучу. Конечно, побегаем с баллонами, если не будет никаких травм. Дай Бог, чтобы обошлось без повреждений. И тогда спокойно поработаем так, как того требует главный тренер.
– Вы сказали, что в "Динамо" за вас есть кому бегать. Как с этим справляется Игорь Макаров, который в последнее время играет с вами и Кагарлицким в одном звене?
– Хорошо играет Макаров. Я стараюсь делать свою работу в связке с Игорем и Димой Кагарлицким. Иногда даже бегать не надо. Нужно сыграть умно, пас отдать. Хоккей – это в первую очередь игра, а не только беготня.
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https://iz.ru/812556/aleksei-fomin/vadim-shipachev-gotov-trenirovatsia-s-ballonami-krikunova