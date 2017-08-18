Вадим Епанчинцев: "Спартак" победил "Витязь" благодаря игре голкипера"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Витязем" (2:1) на Кубке мэра Москвы отметил, что недоволен игрой Станислава Чистова. Также специалист подчеркнул, что Александр Хохлачев начнет сезон фланговым нападающим.

– Вчера была тяжелая игра, к тому же в позднее время, – сказал Епанчинцев. – Первый и второй периоды мы вчистую проиграли, проспали, можно сказать, проспали по движению, при позиционной атаке все проигрывали, не успевали, шайба не держалась. Было мало моментов – один или два за два периода. В позиционной обороне тоже были проблемы. Соперник играл активно и где-то мы не успевали на пол шага. Спасибо нашему голкиперу, который подчистил за ребятами в нужный момент, сыграл уверенно и предал уверенности ребятам. Мало бросков, но забросили две шайбы, и этого хватило для победы. Мы завершили турнир на позитивной ноте, что очень важно перед чемпионатом.

– Во втором периоде вы сняли Чистова. Сделали это из-за недовольства его игрой?

– Да, недовольны его игрой и сделали ротацию.

– Как будете использовать Хохлачева? Он будет играть в центре или на фланге?

– Он фланговый игрок. Только в "Бостоне" он был центральным. Фланговым и начнет.

– Юдин в первом матче в отсутствие Калинина играл с Сергиенко, потом с Калининым. Второе сочетание более приемлемо?

– Мы старались всем дать игровое время и искали лучшее сочетание. Сезон они так и начнут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)