Вадим Епанчинцев: "Половина "Спартака" "возила трусы" в матче с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Нефтехимика" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник заставлял его игроков много ошибаться. В последних пяти встречах красно-белые потерпели три поражения.

– К сожалению, не получилось целостной игры с нашей стороны, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцева. – Хорошо провели первый период, а потом полностью провалили оба последующих игровых отрезка: не получалась игра в атаке, допускали много ошибок в своей зоне, многое позволяли сопернику – в этом прямая заслуга "Нефтехимика": он заставлял нас ошибаться.

Игру в Казани мы хорошо провели всей командой – сегодня половина команды, мягко говоря, "возила трусы". Не получилось продуктивно сыграть в атаке. Будем разбираться, и делать ротацию в следующей игре – нам предстоит еще один матч на выезде, готовимся к нему.