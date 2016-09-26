В "Йокерите" утверждают, что слова Ялонена о судействе в КХЛ были грубо искажены

Директор "Йокерита" по международному сотрудничеству Роман Рябков заявил, что слова главного тренера команды Юкки Ялонена о судействе в КХЛ после матча с "Нефтехимиком" были грубо искажены и неверно переведены. Напомним, после поражения от нижнекамского клуба в серии буллитов Ялонен заявил, что ему смешно смотреть на судейство, и удивился, что такие судьи работают в КХЛ.

– По окончании матча "Нефтехимик" – "Йокерит", во время пресс-конференции главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен высказался по поводу судейства конкретно в этом матче, а не лиги в целом. Из-за ошибки переводчика тон и суть послания были грубо искажены, – цитирует "Р-Спорт" Рябкова.

Корректный перевод слов Ялонена на пресс-конференции матча с "Нефтехимиком" выглядит следующим образом: "Судейство сегодня было значительно хуже по сравнению с прошедшими играми этого сезона. До этого матча судейство было хорошим, но сегодня я не знал, плакать или смеяться".