В рижском "Динамо" уверены, что клубы КХЛ слишком переплачивают игрокам

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис выразил мнение, что на данный момент клубы КХЛ слишком переплачивают игрокам. Он уверен, что потолок зарплат в 600 миллионов рублей – реалистичная цель.

– В КХЛ нужен жесткий потолок зарплат? – вопрос Савицкису.

– КХЛ к этому идет. Мы в совете директоров лиги обсуждаем, как сделать так, чтобы клуб оптимизировали свою работу, чтобы деньги соответствовали качеству, чтобы разница между богатыми и бедными становилась меньше. Пока игрокам слишком переплачивают.

– 600 миллионов рублей – это реалистичная планка? И правильная ли?

– Мы к этому идем. И, думаю, пойдем еще и дальше (в смысле ниже. – Прим. "СЭ"). (Игорь ЕРОНКО)