В Новосибирске планируют создание команды ВХЛ

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что обсудил с президентом ФХР Владиславом Третьяком вопрос создания в городе команды ВХЛ. Напомним, что фарм-клубом "Сибири", играющей в КХЛ, были "Ермак" и с нынешнего сезона новокузнецкий "Металлург".

– Мы обсуждали с Третьяком необходимость создания собственной команды Высшей лиги, – цитирует ТАСС Травникова. – К сожалению, в Новосибирске своей команды нет, нам приходится заключать соглашения с командами из других городов.

Мы вернемся к этому вопросу через год. Для этого будут предпосылки – к 2022 году у нас появится дополнительная ледовая площадка, окна в графике, ледовый дворец и возможность распределить команды по новым объектам. Из-за отсутствия своей команды ВХЛ теряется промежуточное звено подготовки молодых хоккеистов.