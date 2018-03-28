В Минспорте Самарской области крайне разочарованы решением по "Ладе"

Министерство Самарской области прокомментировало решение совета директоров КХЛ, который не стал включать "Ладу" в число участников чемпионата-2018/2019. В заявлении ведомства отмечается, что регион хотел сохранить команду в лиге, для этого предпринимались раные шаги.

"Крайне разочарованы решением Совета директоров КХЛ не включать ХК "Лада" в число участников чемпионата - 2018/2019, - говорится в сообщении Министерства спорта Самарской области. - Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса.

В лигу предоставлялись гарантии финансирования "Лады", необходимого для выступления в чемпионате КХЛ, также давались обязательства по снижению доли бюджетного финансирования клуба при увеличении объема спонсорских средств (один из параметров лиги по оценке эффективности клубов).

В минувшем сезоне "Лада" вошла в число лидеров по показателю "процент заполняемости арены на домашних матчах". До лиги доводились доводы о важности и целесообразности сохранении "Лады" в КХЛ с точки зрения развития хоккея в Тольятти и всей Самарской области, интересов многочисленных болельщиков".

Напомним, в сезоне-2017/18 "Лада" не смогла выйти плей-офф, заняв в турнирной таблице Восточной конференции предпоследнее 13-е место.

В Тольятти не верили до последнего. Репортаж Шевченко об изгнании "Лады" из КХЛ //

"Это называется - развитие". Величкин - о сокращении КХЛ //

СКА и ЦСКА больше не сыграют в финале "Запада"?