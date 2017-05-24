В "Кузне" расстроены исключением из КХЛ. ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

В "Кузне" расстроены исключением из КХЛ

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В новокузнецком "Металлурге" расстроены решением КХЛ исключить команду из числа участников лиги на сезон-2016/17. Это решение было принято на сегодняшнем совете директоров лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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angena48

КУЗБАСС-богатейший регион России, деньги текут рекой, но всё мимо жителей области, спорт окончательно добили, остался только клуб играющий в ущебный хоккей с мячом

17:33