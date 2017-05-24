В "Кузне" расстроены исключением из КХЛ

В новокузнецком "Металлурге" расстроены решением КХЛ исключить команду из числа участников лиги на сезон-2016/17. Это решение было принято на сегодняшнем совете директоров лиги.
24 May 2017
В новокузнецком "Металлурге" расстроены решением КХЛ исключить команду из числа участников лиги на сезон-2016/17. Это решение было принято на сегодняшнем совете директоров лиги.
24 May 2017
angena48
КУЗБАСС-богатейший регион России, деньги текут рекой, но всё мимо жителей области, спорт окончательно добили, остался только клуб играющий в ущебный хоккей с мячом
17:33