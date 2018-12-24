У вратаря "Ак Барса" порвалась ловушка. Фото

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" у голкипера "Ак Барса" Владислава Подъяпольского порвалась ловушка, сообщает официальный Твиттер клуба.

Тут такое дело приключилось. Подъяпольский один за одним делал сейвы. Сам выдержал, а ловушка нет. Сбегали в подтрибунку, перемотали ШНУРКОМ – вот такой экстренный ремонт 😉 – ХК Ак Барс (@hcakbars) 24 декабря 2018 г.

- Тут такое дело приключилось. Подъяпольский один за одним делал сэйвы. Сам выдержал, а ловушка нет, - говорится в сообщении. - Сбегали в подтрибунку, перемотали шнурком – вот такой экстренный ремонт.

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