Три очка Доуса помогли "Барысу" обыграть "Витязь"

"Витязь" дома потерпел поражение от "Барыса" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей по 3 очка набрал форвард Найджел Доус (2+1). 4 (1+3) балла за результативность на счету его партнера по атаке Линдела Вея.

Для "Витязя" это поражение стало третьим подряд. "Барыс", в свою очередь, продлил победную серию до трех игр кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Барыс" (Астана) - 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Голы: Панков - 3 (Петраков, Денежкин), 13:45 - 1:0. Доус - 11 (бол., Фраттин, Вей), 21:03 - 1:1. Михайлис - 1 (Пушкарев, Семенов), 39:57 - 1:2. Дитц - 5 (бол., Даллмэн, Вей), 42:38 - 1:3. Вей - 2 (бол., Доус), 47:21 - 1:4. Доус - 12 (Вей, Фраттин), 50:40 - 1:5.

Вратари: Сапрыкин - Карлссон.

Штраф: 45 - 37.

Броски: 30 (6+9+15) - 31 (7+16+8).

Судьи: Белов, Раводин.

10 сентября. Подольск. Стадион "Витязь".