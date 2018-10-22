Третьяк выставил на торги свитер с автографом для помощи Мнацяну

Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк выставил на аукцион свитер со своим автографом, информирует "РИА Новости". Деньги от продажи лота будут переданы на помощь хоккеисту "Сибири" Самвелу Мнацяну, который борется с онкологическим заболеванием.

Мнацян, который ранее выступал в "Нефтехимике" и "Адмирале", в мае стал игроком "Сибири". В августе новосибирский клуб подтвердил, что после дополнительных медобследований у 28-летнего хоккеиста диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения.

Начальная стоимость свитера Третьяка составляет 100 тысяч рублей.