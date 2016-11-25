Третьяк поздравил "Салават Юлаев" с 55-летием

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк направил письмо на имя президента "Салавата Юлаева" Сергея Молчанова с поздравлениями в честь 55-летия клуба. По его словам, этот день важен не только для республики Башкортостан, но и для всей России.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте уфимцев:

Уважаемый Сергей Александрович!

От лица Федерации хоккея России и от себя лично искренне поздравляю Вас с 55-летием хоккейного клуба "Салават Юлаев". 25 ноября - важный день не только для Республики Башкортостан, но и для всей хоккейной общественности нашей страны.

Башкирский хоккей славен своими традициями, главная команда республики воспитала не одного замечательного мастера, которые достойно представляли нашу страну на международной арене на протяжении десятилетий.



Каждый раз, посещая регион, я с радостью отмечаю, как преданно поддерживают команду болельщики. Считаю особенно важным и то, какие усилия прикладывает руководство региона и клуба к развитию детско-юношеского хоккея, что служит общему делу популяризации нашего вида спорта в России и мире. Клуб с такой поддержкой, где каждый сотрудник знает и любит свое дело, является достойным продолжателем традиций, заложенных более чем полвека назад. "Салават Юлаев" по праву является одним из лидеров нашего хоккея.



С удовольствием поздравляю Вас и всех жителей республики с днем рождения команды. Уверен, будущее готовит "Салавату Юлаеву" и его болельщикам множество счастливых мгновений и победных матчей.