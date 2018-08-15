"Трактор" выиграл у "Металурга" на Кубке губернатора Челябинской области

"Трактор" одержал вторую победу на Кубке губернатора Челябинской области. Хозяева турнира одолели "Металлург" со счетом 6:4. В первой игре "Трактор" победил "Авангард" 5:2. После двух игр только челябинцы не потерпели ни одного поражения и досрочно обеспечили себе место в финале.

Кубок губернатора Челябинской области

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Дорофеев - 3 (Калетник, Ольшанский), 1:49 - 0:1. Кравцов - 3 (Стоа), 3:46 - 1:1. Чибисов - 3 (бол., Варфоломеев), 12:17 - 1:2. Гюнге - 2 (бол., Щехура, Бергстрем), 16:00 - 2:2. Бирюков - 1 (бол., Чибисов), 22:08 - 2:3. Гюнге - 3 (Шинин), 26:02 - 3:3. Щехура - 2 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 40:36 - 4:3. Гюнге - 4 (Хлыстов, Пеньковский), 46:05 - 5:3. Верещагин - 1 (бол.), 50:59 - 5:4. Бергстрем - 1 (Щехура), 51:54 - 6:4.

Вратари: Судницин - Кошечкин (58:19 - 58:32, 59:15).

Судьи: Кислов, Раводин.

15 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.