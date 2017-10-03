"Трактор" подписал контракт с Никитой Никитиным

"Трактор" подписал односторонний контракт с защитником Никитой Никитиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Прошлый сезон Никитин провел в "Авангарде", воспитанником которого он является. Защитник записал на свой счет 6 (3+3) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также одну передачу в четырех играх плей-офф.
"Трактор" подписал контракт с защитником Никитой Никитиным– ХК "Трактор" (@HCTraktor1947) 3 октября 2017 г.
Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона 2017/2018. pic.twitter.com/yrMqafnc28
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