"Трактор" победил "Авангард", омичи проиграли четвертый матч подряд

"Трактор" в гостях обыграл "Авангард" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что омичи потерпели четвертое поражение кряду, в то время как клуб из Челябинска продлил победную серию до трех игр.

В составе победителей по шайбе забросили Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге, у "Авангарда" отличился Андре Петерссон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" – "Трактор" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петерссон - 9 (бол., Чудинов, Перселл), 8:49 - 1:0. Полыгалов - 12, 12:36 - 1:1. Гюнге - 14 (Щехура, Бэйлен), 53:11 - 1:2.

Вратари: Фурх (58:21) - Францоуз.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 41 (12+17+12) - 30 (10+11+9).

Судьи: Раводин, Франо.

18 января. Омск. "Арена Омск".