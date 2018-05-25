"Торпедо" подписало контракты с Блумом и Кэйлофом

Американский защитник Джонатон Блум и канадский форвард Эндрю Кэйлоф стали игроками "Торпедо", сообщает клубная пресс-служба. Оба хоккеиста подписали контракты на один сезон.

29-летний Блум ранее выступал за "Сочи" и "Адмирал". В КХЛ он отыграл 158 матчей и набрал 79 (12+67) очков. 27-летний Кэйлоф в прошлом сезоне выступал за "Векше Лейкерс" и стал чемпионом Швеции. Он в 65 играх набрал 50 (29+21) очков.