"Торпедо" подписало контракт с экс-защитником "Тампа-Бэй"

"Торпедо" подписало контракт с участником восьми чемпионатов мира и экс-игроком "Тампа-Бэй" Дмитрием Коробовым. Ранее 29-летний белорусский защитник выступал за минское "Динамо".

"Новобранец нашей команды начинал спортивную карьеру в родном Новополоцке, откуда в пятнадцатилетнем возрасте перебрался в систему хоккейного клуба "Гомель", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба. - Вместе со своей новой командой уже во втором сезоне на высшем уровне он смог завоевать титул чемпиона страны, а также звание лучшего молодого игрока сезона.

Своей уверенной игрой, сочетавшей не только надежные действия в обороне, но и результативные подключения к атакам, Коробов довольно быстро завоевал для себя место сначала в юношеской и молодежной, а затем – и в основной сборной Белоруссии, с которой принял участие в восьми чемпионатах мира. Проведя три сезона в минском "Динамо", в 2012 году Дмитрий отправился пробовать свои силы за океаном, где два года успешно защищал цвета команды АХЛ "Сиракьюз Кранч" (153 матча, 50 очков). На это обратил внимание тренерский штаб "Тампы-Бэй Лайтнинг", позволив Коробову сыграть 3 матча в НХЛ (на счету защитника – одна голевая передача). По возвращении из Северной Америки новобранец "Торпедо" защищал в КХЛ цвета "Атланта", "Спартака" и минского "Динамо".

​Желаем Дмитрию успешной игры в составе "Торпедо".

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