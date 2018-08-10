"Торпедо" по буллитам обыграло "Динамо" на Кубке губернатора

В матче Кубка губернатора Нижегородской области "Торпедо" по буллитам обыграло "Динамо" (4:3 Б).

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" НН (Нижний Новгород) - "ХК Динамо" (Москва) - 4:3 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Варнаков - 2 (Галузин, Сергиенко), 9:37 - 1:0. Баранцев - 1 (Ураков, Шенфельд), 35:09 - 2:0. А. Алексеев - 3 (Индрашис), 45:15 - 2:1. Жафяров - 2 (Хольм), 45:39 - 3:1. Индрашис - 2 (мен.), 55:22 - 3:2. А. Алексеев - 4 (Хиетанен), 56:56 - 3:3.

Победный буллит: Паршин.

Вратари: Галимов - Еременко.

Судьи: Кулаков, Ромасько.

10 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".