"Торпедо" одержало третью победу подряд

"Торпедо" на своем поле обыграло "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе победителей дублем отличился Михаил Варнаков, еще по шайбе забросили Владимир Галузин и Филип Хольм. За подольский клуб забил Миро Аалтонен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Витязь" (Подольск) - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Аалтонен - 1 (Гривик), 19:51 - 0:1. Варнаков - 1 (бол., Галузин, Паршин), 24:18 - 1:1. Варнаков - 2 (бол., Баранцев), 34:30 - 2:1. Галузин - 2 (Варнаков), 45:18 - 3:1. Хольм - 1 (Ураков, Веряев), 54:09 - 4:1.
Вратари: Галимов - Самонов.
Штраф: 10 - 14.
Броски: 34 (8+15+11) - 34 (12+12+10).
Судьи: Оленин, Рогачев.
7 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".