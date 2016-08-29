Томаш Загорна: "Всем игрокам "Амура" надо поработать над психологией"

Нападающий "Амура" Томаш Загорна после поражения от "Витязя" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда совершила много ошибок.

– Очевидно, у вас были хорошие моменты, было много бросков, но нет голов. С чем это связано?

– Во-первых, мы совершаем очень много ошибок. Снова получаем шайбы в наши ворота. Для начала нужно лучше играть в защите и нужно забивать голы. У нас была пара шансов в игре, но нужно забивать, – приводит слова хоккеиста официальный сайт "Амура". – Если не будем забивать по 3 - 4 шайбы, нам не выиграть ни одной игры. В этом наша проблема: совершаем много ошибок и голы не забиваем. Многие игроки, в том числе и тренерский штаб, говорили о том, что нужно делать больше бросков по воротам.

– Как объяснить тот факт, что многие игроки держат шайбу и не бросают по воротам в ответственные моменты?

– Да, если не бросать, так и не забьем. Сейчас, я думаю, нам надо играть проще. Начать с этого, играть проще, отправлять больше шайб в ворота, бежать к воротам. Забьем пару удачных голов и все к нам вернется.

– Приближаются две следующие игры, две игры подряд. Над чем будете работать? Как будете готовиться к ним?

– Будут тяжелые игры, потому что будет две игры за два дня. Будем готовиться как обычно, нужно отдохнуть. Нужно поработать над психологией, всем игрокам нужно поработать над психологическим состоянием и стать лучше.