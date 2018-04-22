Титов и Разин - кандидаты на пост главного тренера "Трактора"

Как стало известно "СЭ", Герман Титов является основным кандидатом на пост главного тренера "Трактора". Также в числе претендентов на то, чтобы возглавить челябинский клуб, присутствует Андрей Разин.

Напомним, что нынешний наставник "Трактора" Анвар Гатиятулин, скорее всего, войдет в тренерский штаб Ильи Воробьева в СКА. (Алексей ШЕВЧЕНКО)