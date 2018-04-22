Титов и Разин - кандидаты на пост главного тренера "Трактора"

Как стало известно "СЭ", Герман Титов является основным кандидатом на пост главного тренера "Трактора". Также в числе претендентов на то, чтобы возглавить челябинский клуб, присутствует Андрей Разин.
Напомним, что нынешний наставник "Трактора" Анвар Гатиятулин, скорее всего, войдет в тренерский штаб Ильи Воробьева в СКА. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Материалы других СМИ
Kurt
Чуть не попрет у ТШ СКА, помощников первым делом под зад выпнут (как предупреждение главному). Так что выбор - огонь просто.
19:35
True Timati
Был главным в Тракторе, стал шестёркой толстосумов. Уважение к себе - бесценно. За всё остальное заплатит Ротенберг
15:28