14:42 | Хоккей — КХЛ

Титов и Разин - кандидаты на пост главного тренера "Трактора"

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Как стало известно "СЭ", Герман Титов является основным кандидатом на пост главного тренера "Трактора". Также в числе претендентов на то, чтобы возглавить челябинский клуб, присутствует Андрей Разин.

Напомним, что нынешний наставник "Трактора" Анвар Гатиятулин, скорее всего, войдет в тренерский штаб Ильи Воробьева в СКА. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Kurt

Чуть не попрет у ТШ СКА, помощников первым делом под зад выпнут (как предупреждение главному). Так что выбор - огонь просто.

19:35

True Timati

Был главным в Тракторе, стал шестёркой толстосумов. Уважение к себе - бесценно. За всё остальное заплатит Ротенберг

15:28

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