Тэйлор, Рундблад, Кагарлицкий и Дзиеркалс - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов очередной игровой недели.

Лучшим вратарем признан Дэнни Тэйлор ("Сибирь"), в трех матчах (в том числе двух гостевых) одержавший две победы, одну из них – на ноль. "Сухарь" в поединке против "Авангарда" стал первым для канадского вратаря в этом сезоне. Тэйлор отразил 96,70 процента бросков (лучший результат недели) при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником признан Давид Рундблад (СКА), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший в них три шайбы (лучший результат недели среди защитников). В поединке против "Адмирала" шведский защитник питерского клуба оформил дубль, его гол в матче против "Куньлуня" стал победным. Рундблад не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). На счету Рундблада 5 силовых приёмов и 4 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо" Москва), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 6 (4+2) очков. Нападающий бело-голубых забивал голы во всех поединках недели, а также завершил их с положительным показателем полезности при общем показателе (+4). На счету Кагарлицкого дубль в поединке против "Северстали".

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс ("Динамо" Рига), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний нападающий латвийского клуба в среднем проводил на льду 10 минут 48 секунд.

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