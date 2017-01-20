23:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

Свитов дисквалифицирован на один матч

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Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт КХЛ. СДК КХЛ принял решение переквалифицировать его наказание в матче против "Салавата Юлаева" (6:5 ОТ) с "атаки в голову или шею" на "толчок на борт". Штрафное время осталось без изменений - "5+20". 

Защитнику московского "Динамо" Илье Никулину наказание в игре с ЦСКА (1:0) - малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2+10) - переквалифицировано в малый штраф. 

У нападающего минского "Динамо" Александра Матерухина остался в силе большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф за нарушения в игре с рижским "Динамо" (1:3). Решено наказать игрока денежным штрафом.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/20/336684.html

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