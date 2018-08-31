Сушинский - о стадионе "Авангарда" в Балашихе: "Арена удобная, к 4 сентября все будет готово"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский во время первой тренировки в Балашихе отметил, что новая арена омичей удобная, но в настоящее время в ней идет ремонт. Также он прокомментировал адаптацию к команде новичков Максима Тальбо и Давида Деарне и заявил, что вопрос по вратарю Карри Рамо в настоящее время остается открытым.

- Вопрос по Рамо открыт, мы пока не решили, прерывать ли с ним контракт, - сказал Сушинский . - Арена удобная, но тут идет ремонт, мы даже не в своей раздевалке. Нет тренажерного зала. К 4 сентября все будет готово. Поставим два электронных табло, только пока непонятно где. Верстига в команде не будет по семейным обстоятельствам, а Тальбо и Дарне вписались в состав.

Ранее "СЭ" сообщал, что голкипер Карри Рамо получил травму крестообразных связок колена на Кубке Губернатора Челябинской области. Финн начал комплекс восстановительных мероприятий, который займет около шести месяцев.