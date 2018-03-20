20:10 | Хоккей — КХЛ

Судьи не засчитали шайбу СКА в ворота "Локомотива"

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Судьи Сергей Гусев и Сергей Беляев не засчитали шайбу СКА в первом периоде четвертого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ против "Локомотива" в Ярославле. Нападающий питерцев Евгений Кетов мощно бросил с дистанции, а форвард Ярно Коскиранта на пути шайбы поднял клюшку и дезориентировал вратаря Александра Судницина.

После просмотра повтора арбитры отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Трансляция матча "Локомотив" - СКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Да это уже и неважно. Уже 4:1 в нашу.

20:50

sozercatel

А не высоко он клюшку поднял? Ничё не понял... С другой стороны правильно, - разошлись теперь по голам...

20:37

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну это по мнению местных лаптей ессно будет правильно. Зато , когда вчера гол Локо правильно отменили тута была целая истерия.

20:23

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