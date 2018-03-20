Судьи не засчитали шайбу СКА в ворота "Локомотива"

Судьи Сергей Гусев и Сергей Беляев не засчитали шайбу СКА в первом периоде четвертого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ против "Локомотива" в Ярославле. Нападающий питерцев Евгений Кетов мощно бросил с дистанции, а форвард Ярно Коскиранта на пути шайбы поднял клюшку и дезориентировал вратаря Александра Судницина.
После просмотра повтора арбитры отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.
Судьи не засчитывают шайбу СКА в ворота "Локомотива" pic.twitter.com/d8RHm5unsL– СЭ Хоккей (@hockey_se) 20 марта 2018 г.
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да это уже и неважно. Уже 4:1 в нашу.
20:50
sozercatel
А не высоко он клюшку поднял? Ничё не понял... С другой стороны правильно, - разошлись теперь по голам...
20:37
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну это по мнению местных лаптей ессно будет правильно. Зато , когда вчера гол Локо правильно отменили тута была целая истерия.
20:23