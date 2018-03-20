Судьи не засчитали шайбу СКА в ворота "Локомотива"

Судьи Сергей Гусев и Сергей Беляев не засчитали шайбу СКА в первом периоде четвертого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ против "Локомотива" в Ярославле. Нападающий питерцев Евгений Кетов мощно бросил с дистанции, а форвард Ярно Коскиранта на пути шайбы поднял клюшку и дезориентировал вратаря Александра Судницина.

После просмотра повтора арбитры отменили взятие ворот из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Судьи не засчитывают шайбу СКА в ворота "Локомотива" pic.twitter.com/d8RHm5unsL – СЭ Хоккей (@hockey_se) 20 марта 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - СКА