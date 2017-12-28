Стив Мозес: "Уверен, что в плей-офф "Йокерит" сможет пройти СКА и ЦСКА"

Форвард "Йокерита" Стив Мозес после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что рад вернуться в команду из Хельсинки. Нападающий, выступавший за "джокеров" с 2012 по 2015 год, 25 декабря подписал контракт до 2020 года.

- Нет смысла сравнивать эту команду с тем "Йокеритом", в котором я играл раньше. Там была хорошая команда, и сейчас у "Йокерита" отличный сезон, - цитирует "Р-Спорт" Мозеса. - Надеюсь, смогу помочь команде. Главное для нас – выйти на пик формы к плей-офф. Уверен, что СКА и ЦСКА можно пройти в плей-офф, мы можем выйти в финал от Запада. Я провел в СКА предыдущие два сезона, это великолепная команда, но я уверен, что все возможно – жду встречи с ними в плей-офф.

Здорово вернуться, я рад, что мы победили в моем первом матче. Физически было тяжело, я только прилетел пару дней назад, еще стараюсь перестроиться на европейский часовой пояс. Первая смена, конечно, меня не порадовала, но такое случается - это хоккей, ошибки случаются. Самое важное, что команду не сломило. Вернуться в "Йокерит" в начале сезона возможности не было, рад, что теперь она появилась.