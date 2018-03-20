Станислав Галиев: "Можно сказать, что счет матча "Магнитка" - "Ак Барс" не по игре"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев после третьего матча 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (5:2) отметил, что игра получилась сложной. Форвард также добавил, что все хоккеисты его команды выполнили задачу на эту встречу.

– Матч получился сложный, – цитирует клубная пресс-служба Галиева. – Можно сказать, что счет не по игре. Мы реализовали свои моменты. Старались не удаляться. Мы знали, что у "Магнитки" опасное большинство. Все выполнили задачу на игру.

– Команда отметилась голами на старте первого и второго периодов. Была установка так активно начать?

– Нет, просто выходили заряженными и так получилось.

– Семь очков набрало легионерское звено. Что нужно сделать, чтобы и остальные были так же результативны?

– Мы очень благодарны нашим легионерам – они забрасывают важные шайбы. Но думаю, что у каждого есть своя задача. Кто-то отрабатывает в обороне, в меньшинстве, в большинстве. Сегодня все выполнили свои задачи на 100 процентов.

– В случае завтрашней победы исход серии будет предрешен?

– Нет.

– Сейчас можно сказать, что задача-минимум решена? Команда взяла одну игру в гостях.

– Мы бьемся в каждой игре. Это плей-офф и здесь все матчи важны.