"Спартак" установил рекорд посещаемости

В сезоне 2017/2018 "Спартак" обновил свой рекорд посещаемости на матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Тридцать домашних матчей "Спартака" посетили 225439 зрителей.

В среднем "Парк Легенд" собирал в своих стенах 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в прошлом сезоне и на 1322 больше, чем в сезоне 2015/2016. Самым посещаемым матчем стала встреча против московского "Динамо", тогда на трибунах собралось 11337 человек.

"Спартак" в минувшем сезоне вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил в четырех матчах ЦСКА и прекратил борьбу за трофей.