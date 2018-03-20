12:58 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" установил рекорд посещаемости

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В сезоне 2017/2018 "Спартак" обновил свой рекорд посещаемости на матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Тридцать домашних матчей "Спартака" посетили 225439 зрителей.

В среднем "Парк Легенд" собирал в своих стенах 7515 болельщиков, что на 227 человек больше, чем в прошлом сезоне и на 1322 больше, чем в сезоне 2015/2016. Самым посещаемым матчем стала встреча против московского "Динамо", тогда на трибунах собралось 11337 человек.

"Спартак" в минувшем сезоне вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил в четырех матчах ЦСКА и прекратил борьбу за трофей.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/est-novyy-rekord/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sawrtre

Helicopter Где забросил 1 шайбу за 4-ре игры.////////////да хоть ни одной,тут речь о посещаемости,цска и половину не собирает.....

13:40

Helicopter

Где забросил 1 шайбу за 4-ре игры.

13:10

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