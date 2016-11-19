18:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" установил очередной рекорд посещаемости

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"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" установил очередной рекорд посещаемости в российской истории, информирует пресс-служба красно-белых. На игру с "Магниткой" на трибунах в "Парке Легенд" пришло 10 571 зритель.

Предыдущий рекорд был установлен три месяца назад, 23 августа, во время первого матча сезона – на игру с "Йокеритом" собралось 8739 болельщиков.

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