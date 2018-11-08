"Спартак" отчислил Золотова и подписал младшего брата Вячеслава Лещенко

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об изменениях в молодежном составе команды.

По обоюдному согласию расторгнут контракт с нападающим Егором Золотовым.

Подписаны двусторонние контракты до конца нынешнего сезона с защитником Георгием Копыловым и форвардом Владиславом Лещенко.

Отметим, что Лещенко является родным братом нападающего "Спартака" Вячеслава Лещенко.

23-летний Лещенко-старший принял участие в 19 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "+5".