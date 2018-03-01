22:14 1 марта | Хоккей — КХЛ

"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года

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"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 набрал 85 очков, московское "Динамо" завершило сезон с 80 баллами.

Впервые с чемпионата СССР-1983/84 красно-белые оказались выше бело-голубых. Тогда "Спартак" с 58 очками завоевал серебряные медали, в то время как динамовцы с 56 баллами остались четвертыми. (Алексей МОРОЗ)

"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ // 
Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф //
Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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frisovasiliyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:06

сомово

Раньше было лучше

00:10

Al Rains

Это подарок Майорову...а что... Ковальчук...?;))

23:59 1 марта

Платошкин Андрей

Теперь опять 30 лет будут ниже Динамо)))

23:13 1 марта

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