"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 набрал 85 очков, московское "Динамо" завершило сезон с 80 баллами.
Впервые с чемпионата СССР-1983/84 красно-белые оказались выше бело-голубых. Тогда "Спартак" с 58 очками завоевал серебряные медали, в то время как динамовцы с 56 баллами остались четвертыми. (Алексей МОРОЗ)
"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ //
Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф //
Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
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frisovasiliyy
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02:06
сомово
Раньше было лучше
00:10
Al Rains
Это подарок Майорову...а что... Ковальчук...?;))
23:59 1 марта
Платошкин Андрей
Теперь опять 30 лет будут ниже Динамо)))
23:13 1 марта