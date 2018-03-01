"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 набрал 85 очков, московское "Динамо" завершило сезон с 80 баллами.

Впервые с чемпионата СССР-1983/84 красно-белые оказались выше бело-голубых. Тогда "Спартак" с 58 очками завоевал серебряные медали, в то время как динамовцы с 56 баллами остались четвертыми. (Алексей МОРОЗ)

"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ //

Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф //

Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ