"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ

"Спартак" на своем льду в последний день регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Динамо" (4:3). Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне.

"Спартак" в очной встрече с "Динамо" завоевал последнюю путевку в плей-офф.

Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.

"Спартак" занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.

"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года //

Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф //

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Голы: Дергачев - 7 (Кольцов, Хохлачев), 15:33 - 1:0. Хиетанен - 8 (бол., Рылов, Игнатушкин), 23:42 - 1:1. Брюквин - 14 (А. Алексеев, Игумнов), 24:42 - 1:2. Радил - 16 (Калинин), 30:41 - 2:2. Лещенко - 11 (Дергачев, Хохлачев), 46:08 - 3:2. Максвелл - 12 (бол., Лаюнен, Стоа), 52:39 - 4:2. Никулин - 12 (Хиетанен, Терещенко), 58:39 - 4:3.

Вратари: Беспалов - Еременко (57:20 - 58:39, 58:48).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (9+8+14) - 37 (13+15+9).

Судьи: Ержабек, Раводин.

1 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.