"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ

"Спартак" на своем льду в последний день регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Динамо" (4:3). Это четвертая победа красно-белых в дерби в этом сезоне.
"Спартак" в очной встрече с "Динамо" завоевал последнюю путевку в плей-офф.
Красно-белые вышли в плей-офф впервые с 2011 года, бело-голубые впервые в истории КХЛ остались без плей-офф.
"Спартак" занял седьмое место в Западной конференции и в 1/8 финала сыграет против ЦСКА.
"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года //
Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф //
Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Голы: Дергачев - 7 (Кольцов, Хохлачев), 15:33 - 1:0. Хиетанен - 8 (бол., Рылов, Игнатушкин), 23:42 - 1:1. Брюквин - 14 (А. Алексеев, Игумнов), 24:42 - 1:2. Радил - 16 (Калинин), 30:41 - 2:2. Лещенко - 11 (Дергачев, Хохлачев), 46:08 - 3:2. Максвелл - 12 (бол., Лаюнен, Стоа), 52:39 - 4:2. Никулин - 12 (Хиетанен, Терещенко), 58:39 - 4:3.
Вратари: Беспалов - Еременко (57:20 - 58:39, 58:48).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 31 (9+8+14) - 37 (13+15+9).
Судьи: Ержабек, Раводин.
1 марта. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
Основной
Одно овно победило другое...
04:02
frisovasiliyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:06
redgy
Хорошая пара спартак-цска!
22:14 1 марта
snapdragon625
пуловые спецом сливали Северстали,за это нужно ответить в плей-оф
22:09 1 марта
faraleks
Доказали что мог так играть, не зря же 15 матчей кряду выигрывать
22:08 1 марта
merniloskut
Бананамама неизбежна!!!
22:07 1 марта
Бабасян Арсен Ноунеймович
Вынос мусора!) Конюшня следущая!)
22:06 1 марта
snapdragon625
вынесли в очередной раз мусор)
22:06 1 марта
Марат (Злой)
Позор бело-голубым мусорам!
22:03 1 марта