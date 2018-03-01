Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф

В последнем матче регулярного чемпионата "Динамо" потерпело поражение от "Спартака" (3:4) и не смогло выйти в плей-офф КХЛ.

В российской истории это всего второй случай, когда игры на вылет пройдут без участия бело-голубых. В сезоне-2000/01 динамовцы заняли 13-е место и участвовали в турнире за 13-18-е места, в плей-офф тогда пробились восемь команд. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ //

"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года //

Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ