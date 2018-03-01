Московское "Динамо" впервые за 17 лет не попало в плей-офф

В последнем матче регулярного чемпионата "Динамо" потерпело поражение от "Спартака" (3:4) и не смогло выйти в плей-офф КХЛ.
В российской истории это всего второй случай, когда игры на вылет пройдут без участия бело-голубых. В сезоне-2000/01 динамовцы заняли 13-е место и участвовали в турнире за 13-18-е места, в плей-офф тогда пробились восемь команд. (Кирилл БУРДАКОВ)
"Спартак" победил "Динамо" в матче за последнюю путевку в плей-офф КХЛ //
"Спартак" оказался выше "Динамо" впервые с 1984 года //
Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
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Бывают же в этой стране и хорошие новости..
04:00
frisovasiliyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:06
Al Rains
Не пережувайте, мы их отчебучим за вас;))
23:49 1 марта
bolelschik.volga34
Меньше надо было сопли жевать в течении всего сезона. Что заслужили, то и получили.
22:37 1 марта
avlaq
Это разве только в хоккее, а футболе,а в волейболе. В "консерватории" нужно что-то подправить.
22:37 1 марта