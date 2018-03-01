Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

В четверг в последний день регулярного чемпионата КХЛ определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина.

Восточная конференция (в скобках – место по итогам регулярки)

"Ак Барс" (1) – "Амур" (8)

"Салават Юлаев" (2) – "Авангард" (7)

"Трактор" (3) – "Нефтехимик" (6)

"Автомобилист" (4) – "Металлург" Мг (5)

Западная конференция

СКА (1) - "Северсталь" (8)

ЦСКА (2) - "Спартак" (7)

"Йокерит" (3) - "Сочи" (6)

"Локомотив" (4) – "Торпедо" (5)

Расписание матчей первого раунда плей-офф (* – в случае необходимости)

Восточная конференция: 4, 5, 7, 8, 10(*), 12(*) и 14(*) марта 2018

Западная конференция: 3, 4, 6, 7, 9(*), 11(*) и 13(*) марта 2018 (кроме серий с участием СКА и ЦСКА)

КХЛ перенесла на один день вперед старт серий Западной конференции, в которых будут принимать участие СКА и ЦСКА. Армейские команды будут играть по расписанию Восточной конференции.

Таким образом, 3 марта в первый день плей-офф возьмут старт только две серии: "Йокерит" - "Сочи" и "Локомотив" – "Торпедо".

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! ​