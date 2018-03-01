Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

В четверг в последний день регулярного чемпионата КХЛ определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина.
Восточная конференция (в скобках – место по итогам регулярки)
"Ак Барс" (1) – "Амур" (8)
"Салават Юлаев" (2) – "Авангард" (7)
"Трактор" (3) – "Нефтехимик" (6)
"Автомобилист" (4) – "Металлург" Мг (5)
Западная конференция
СКА (1) - "Северсталь" (8)
ЦСКА (2) - "Спартак" (7)
"Йокерит" (3) - "Сочи" (6)
"Локомотив" (4) – "Торпедо" (5)
Расписание матчей первого раунда плей-офф (* – в случае необходимости)
Восточная конференция: 4, 5, 7, 8, 10(*), 12(*) и 14(*) марта 2018
Западная конференция: 3, 4, 6, 7, 9(*), 11(*) и 13(*) марта 2018 (кроме серий с участием СКА и ЦСКА)
КХЛ перенесла на один день вперед старт серий Западной конференции, в которых будут принимать участие СКА и ЦСКА. Армейские команды будут играть по расписанию Восточной конференции.
Таким образом, 3 марта в первый день плей-офф возьмут старт только две серии: "Йокерит" - "Сочи" и "Локомотив" – "Торпедо".
Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live!
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Нефтехимик (Хоккей)
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Амур
- Йокерит
gibson
"В 1/4 финала команда которая заняла наивысшее место в регулярном чемпионате, сыграет с командой с наименьшим посевом." Реально, к чему тогда СЭ рисует такие тупые картинки? https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/117/1176698/large.jpg Человека, который придумал такой регламент плей-офф КХЛ (что тут изображен на графике) стоило было сразу отправить работать на первенство водокачки:-)
04:35
gibson
Упёртый русский, с чего ты взял? СКА сыграет с победителем пары Локомотив - Торпедо.
04:28
sergey622
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03:10
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02:05
Упёртый русский
Очень странно. ЦСКА и СКА сыграют уже в четвертушке? И на Востоке так же? (Если сыграют удачно в первом круге...)
00:59
ptel76
Мда.... с сеткой понакосячили))))) не могут ЦСКА и СКА в 1/4 сойтись!!! И на Востоке то же самое!))) Наберут по объявлениям, блин)))))))))))))))))))))
00:50
redgy
capitan76, ну если спартак и авангард пройдут своих соперников, то сетка вполне правильная))
22:36 1 марта
ЦСКА71
самая крутая пара по накалу будет наша с спартачами
22:13 1 марта
Kurt
АБ 4-1 Ам; СЮ 4-2 Ав; Тр 4-3 Нх; Ав 4-3 ММг
21:00 1 марта
ABMSIB
Молодцы с прогнозами, дальше идут: АБ, Ава, Трах, Мет )
20:54 1 марта
объективный Артём =)
"Ак Барс" (1) – "Амур" (8) *- 4-2 "Салават Юлаев" (2) – "Авангард" (7)- 3-4 "Трактор" (3) – "Нефтехимик" (6) -3-4 "Автомобилист" (4) – "Металлург" Мг (5) - 4-3 Мой
20:42 1 марта
redgy
ilsh "Ак Барс" (1) – "Амур" (8) *- 4-1 "Салават Юлаев" (2) – "Авангард" (7)- 4-1 "Трактор" (3) – "Нефтехимик" (6) -4-2 "Автомобилист" (4) – "Металлург" Мг (5) - 2-4 Мой)
20:37 1 марта
ilsh
"Ак Барс" (1) – "Амур" (8) *- 4-1 "Салават Юлаев" (2) – "Авангард" (7)- 2-4 "Трактор" (3) – "Нефтехимик" (6) -4-3 "Автомобилист" (4) – "Металлург" Мг (5) - 3-4 Мой прогноз
20:22 1 марта