"Спартак" одержал третью победу подряд

"Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо" – 5:1. Дублями в составе победителей отметились Константин Глазачев и Анатолий Никонцев.

Подопечные Алексея Ярушкина одержали третью победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Голы: Глазачев - 1 (бол., Радил, Гилрой), 9:55 - 0:1. Никонцев - 2 (Хегстрем, Гилрой), 28:50 - 0:2. Глазачев - 2 (бол., Гилрой), 47:12 - 0:3. Воронин - 3 (Васильев, Провольнев), 57:14 - 0:4. Никонцев - 3 (Калинин, Дыбленко), 57:57 - 0:5. Степанов - 6 (Устиненко, Хенкель), 59:23 - 1:5.

Вратари: Скривенс - Беспалов.

Штраф: 18 - 16.

Броски: 31 (15+5+11) - 30 (9+10+11).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

19 октября. Минск. Минск-Арена.