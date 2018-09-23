19:17 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" обыграл рижское "Динамо"

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"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1.

Голы у красно-белых забили Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачев. У рижан отличился Линус Виделль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Никонцев - 3 (Трунев, Максвелл), 3:52 - 0:1. Ганзл - 4 (Карсумс), 13:28 - 0:2. Хохлачев - 4 (Трунев, Максвелл), 14:13 - 0:3. Виделль - 6 (Майоне), 40:24 - 1:3.

Вратари: Гудлевскис (Билялов, 14:13, 55:44 - 55:50, 56:22) - Гудачек.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 27 (5+8+14) - 22 (11+6+5).

Судьи: Гамалей, Гофман.

23 сентября. Рига. "Арена Рига".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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