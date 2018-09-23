"Спартак" обыграл рижское "Динамо"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:1.
Голы у красно-белых забили Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачев. У рижан отличился Линус Виделль.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Голы: Никонцев - 3 (Трунев, Максвелл), 3:52 - 0:1. Ганзл - 4 (Карсумс), 13:28 - 0:2. Хохлачев - 4 (Трунев, Максвелл), 14:13 - 0:3. Виделль - 6 (Майоне), 40:24 - 1:3.
Вратари: Гудлевскис (Билялов, 14:13, 55:44 - 55:50, 56:22) - Гудачек.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 27 (5+8+14) - 22 (11+6+5).
Судьи: Гамалей, Гофман.
23 сентября. Рига. "Арена Рига".
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