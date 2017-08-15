Советник гендиректора "Динамо": "Предлагали Маркова, но для нас это слишком дорогой игрок"

Советник гендиректора московского "Динамо" Рубен Бегунц сообщил о том, что клуб ведет переговоры о подписании контрактов с двумя иностранными форвардами. При этом он подчеркнул, что динамовцы общались с агентом защитника Андрея Маркова.

Напомним, что 38-летний россиянин, в минувшем сезоне выступавший за "Монреаль", вернулся в КХЛ. Хоккеист подписал контракт с "Ак Барсом".

- Нам предлагали Андрея Маркова, мы хорошо поговорили с агентом, но для нас это слишком дорогой игрок, - сказал Бегунц. - В настоящее время ведем переговоры о подписании двух легионеров-нападающих в первое-второе звенья.

Это могут быть как североамериканские, так и европейские игроки. Терещенко? Как только он вылечится и пройдет медосмотр, то будем разговаривать о новом контракте. (Михаил ЗИСЛИС)