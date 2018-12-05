17:59 | Хоккей — КХЛ

Сорокин, Нестеров и Доус вошли в число лучших игроков ноября в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига определила символическую сборную ноября. В нее вошли следующие игроки: 

Вратари: 

Илья Сорокин (ЦСКА). 6 матчей, 2 пропущенные шайбы, 4 "сухих" матча, 98,43% отраженных бросков. 

Игорь Бобков ("Авангард"). 10 матчей, 20 пропущенных шайб, 2 "сухих" матча, 92,48% отраженных бросков. 

Защитники: 

Никита Нестеров (ЦСКА). 8 матчей, 4 (1+3) очка, "+4". 

Даррен Дитц ("Барыс"). 10 матчей, 12 (3+9) очков, "+9" 

Нападающие: 

Найджел Доус ("Автомобилист"). 10 матчей, 14 (7+7) очков, "+2"

Николай Кулемин ("Металлург"). 10 матчей, 10 (9+1) очков, "+4" 

Дэн Секстон ("Автомобилист"). 10 матчей, 8 (5+3) очков, "+3".

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