Сорокин, Нестеров и Доус вошли в число лучших игроков ноября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила символическую сборную ноября. В нее вошли следующие игроки:
Вратари:
Илья Сорокин (ЦСКА). 6 матчей, 2 пропущенные шайбы, 4 "сухих" матча, 98,43% отраженных бросков.
Игорь Бобков ("Авангард"). 10 матчей, 20 пропущенных шайб, 2 "сухих" матча, 92,48% отраженных бросков.
Защитники:
Никита Нестеров (ЦСКА). 8 матчей, 4 (1+3) очка, "+4".
Даррен Дитц ("Барыс"). 10 матчей, 12 (3+9) очков, "+9"
Нападающие:
Найджел Доус ("Автомобилист"). 10 матчей, 14 (7+7) очков, "+2"
Николай Кулемин ("Металлург"). 10 матчей, 10 (9+1) очков, "+4"
Дэн Секстон ("Автомобилист"). 10 матчей, 8 (5+3) очков, "+3".
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