Сопин подписал контракт с московским "Динамо"

Московское "Динамо" заключило двусторонний контракт до конца сезона с Александром Федосеевым и односторонний на один сезон с Алексеем Сопиным, сообщает сайт КХЛ.

Вчера "Сибирь" объявила о расторжении контракта с Сопиным по взаимному согласию сторон. Ранее клуб дважды помещал 30-летнего игрока в список отказов.