Сопин подписал контракт с московским "Динамо"

Московское "Динамо" заключило двусторонний контракт до конца сезона с Александром Федосеевым и односторонний на один сезон с Алексеем Сопиным, сообщает сайт КХЛ.
Вчера "Сибирь" объявила о расторжении контракта с Сопиным по взаимному согласию сторон. Ранее клуб дважды помещал 30-летнего игрока в список отказов.
В текущем сезоне Сопин провел 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых записал на свой счет одну результативную передачу при показателе полезности "+1".
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uyvaslov
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23:10
Kent....
Да и ———
22:39