"Сочи" расторг контракт с Медведевым

Нападающий Павел Медведев покинул "Сочи". Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Напомним, что форвард перешел в состав "леопардов" из "Югры" в декабре 2016-го. За сочинцев он провел шесть матчей и не набрал ни одного очка.

"Руководство клуба и тренерский штаб команды благодарят игрока за работу и желают удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Сочи".