СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сочи". В составе питерцев по 3 очка набрали нападающие Евгений Дадонов (0+3), Никита Гусев (1+2) и Вадим Шипачев (2+1). У гостей дубль сделал защитник Оскар Фантенберг.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Сочи" – 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы: Гусев – 24 (Дадонов), 1:10 – 1:0. Шипачев – 25 (Дадонов), 3:21 – 2:0. Ковальчук – 31 (бол., Шипачев, Белов), 10:50 – 3:0. Фантенберг – 2 (бол., О`Делл), 17:27 – 3:1. Белов – 9 (бол., Ковальчук, Гусев), 28:39 – 4:1. Кетов – 9 (бол., Херсли, Дацюк), 29:07 – 5:1. Шипачев – 26 (Дадонов, Гусев), 41:20 – 6:1. Фантенберг – 3 (бол., Левицкий), 45:59 – 6:2.

Вратари: Коскинен – Барулин (Шикин, 29:07).

Штраф: 20 – 12.

Броски: 30 (12+8+10) – 26 (5+11+10).

Судьи: Гусев, Раводин.

16 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.