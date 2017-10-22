"Сочи" победил в овертайме "Ладу"

"Сочи" обыграл "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Южане занимают седьмое место в Западной конференции, "Лада" замыкает таблицу "Востока".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" - "Лада" (Тольятти) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шмелев - 2 (бол., Падакин, Полашек), 45:39 - 1:0. Мастрюков - 2 (бол., Капустин, Филатов), 58:12 - 1:1. Падакин - 6 (Коллинс), 63:47 - 2:1.
Вратари: Барулин - Лазушин.
Штраф: 24 - 12.
Броски: 38 (13+8+16+1) - 28 (5+12+9+2).
Судьи: Бирин, Морозов.
Сочи. Ледовая арена "Шайба".
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