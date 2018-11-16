"Сочи" обыграл "Северсталь"

"Сочи" победил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Сергей Шмелев и Эрик О'Делл.

"Сочи" с 31 баллом занимает 6-е место на Западе. "Северсталь" располагается на предпоследней строчке, имея в активе 19 очков.

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"Сочи" (Сочи) - "Северсталь" (Череповец) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шмелев - 4 (бол., Точицкий, Алтыбармакян), 15:45 - 1:0. О`Делл - 10 (п.в., Бочаров, Щитов), 59:09 - 2:0.

Вратари: Барулин - Фурх (58:49 - 59:09).

Штраф: 29 - 10.

Броски: 31 (12+6+13) - 27 (7+11+9).

Судьи: Ансонс, Наумов.

16 ноября. Сочи. ДС "Большой".

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