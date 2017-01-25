17:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Соботка вернулся в состав "Авангарда" после травмы

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Форвард "Авангарда" Владимир Соботка вернулся в строй команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Лады", сообщает твиттер клуба. Последнюю встречу омичей чешский хоккеист пропускал из-за травмы. Соботка сыграет в первом звене вместе с Александром Пережогиным и Николаем Лемтюговым.

В текущем сезоне на его счету 26 (8+18) очков в 33 встречах регулярки. За "Авангард" он играет с 2014 года. Также в состав на игру вернулся нападающий Петр Хохряков.

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Материалы REN-TV

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