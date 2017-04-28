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СМИ: Занковец уходит из "Барыса" и сборной Казахстана

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Главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Эдуард Занковец заявил, что покидает оба поста, утверждает Sports.kz. По словам 47-летнего белорусского специалиста, его истекающий контракт не будет продлен.

Напомним, что Занковец возглавил "Барыс" и сборную Казахстана в начале сентября 2016 года. Под его руководством "Барыс" вышел в плей-офф КХЛ, прошел в первом раунде "Трактор", но проиграл во втором раунде магнитогорскому "Металлургу".

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/zankovets-pokidaet-post-glavnogo-trenera-baryisa-i-sbornoy-kazahstana

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