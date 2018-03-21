СМИ: Толванен подписал контракт с "Нэшвиллом"

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен подписал контракт с "Нэшвиллом", утверждает финский журналист Юха Хиителя. Как отмечается, 18-летний форвард прибудет в расположение "Нэшвилла" сразу после вылета "Йокерита" из плей-офф КХЛ. Напомним, ранее ЦСКА на выезде обыграл финский в четвертом матче серии плей-офф КХЛ, сделав счет в серии 3-1.

Tolvanen’s ELC is done deal. Immigration issues solved. Jokerit season likely over tomorrow. Then to Nashville. https://t.co/ElLin2v5Lo – Juha Hiitelä (@jhiitela) 21 марта 2018 г.