СМИ: Андрей Локтионов ждет предложений от клубов КХЛ

Агент нападающего Андрея Локтионова Игорь Ларионов подчеркнул, что форвард ждет контрактных предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение не предлагать полноценное соглашение 27-летнему россиянину после просмотрового контракта, который хоккеист подписал в начале июля.

– В данный момент Локтионов находится в Москве. Он в хорошем самочувствии и форме, – приводит ТАСС слова Ларионова. – Игорь готов играть. Мы ждем предложений по контракту от клубов КХЛ, но пока сигнала не поступало.

Напомним, что с 2014 года форвард выступал в КХЛ за "Локомотив". В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.